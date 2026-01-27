Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соотвествующий Указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, министерство осуществляет руководство в социально-трудовой сфере, а также в области миграции населения. Светлана Жакупова работала министром труда и соцзащиты населения РК со 2 сентября 2023 года.