Светофоры на ключевых улицах Астаны изменили режим работы
Современные технические комплексы фиксируют нарушения, предотвращая повторные аварии на тех же и других улицах города.
В Астане изменён режим работы семи светофорных перекрёстков, что позволило снизить количество ДТП и повысить пропускную способность дорог, передаёт BAQ.KZ
Нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения в столице.
Режим работы светофоров изменён на следующих перекрёстках:
• Керей Жанибек хандары – Аль-Фараби
• Рыскулова – Мангилик Ел
• Султан Бейбарыс (район школы №106)
• Кусмурын – Кайнар (школа №68)
• Караменды би Шакаулы – Земляничная
• Тауелсыздык – Кошкарбаева
• Тауелсыздык – Байтурсынова
"Теперь красный сигнал включается одновременно для всех направлений на 4 секунды, что позволяет безопасно завершить манёвр и освободить перекрёсток. Один из примеров — пересечение улиц Караменды би Шакаулы и Земляничная, где до изменений было зарегистрировано 28 ДТП (столкновения при повороте налево со встречным транспортом). После корректировки режима светофора данный вид ДТП не фиксируется", — отметил начальник Департамента полиции Марат Тулебаев.
Как отметили в полиции, каждое ДТП анализируется с целью корректировки дорожной инфраструктуры. Современные технические комплексы фиксируют нарушения, предотвращая повторные аварии на тех же и других улицах города.
