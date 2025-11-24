В Астане изменён режим работы семи светофорных перекрёстков, что позволило снизить количество ДТП и повысить пропускную способность дорог, передаёт BAQ.KZ

Нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения в столице.

Режим работы светофоров изменён на следующих перекрёстках:

• Керей Жанибек хандары – Аль-Фараби

• Рыскулова – Мангилик Ел

• Султан Бейбарыс (район школы №106)

• Кусмурын – Кайнар (школа №68)

• Караменды би Шакаулы – Земляничная

• Тауелсыздык – Кошкарбаева

• Тауелсыздык – Байтурсынова

"Теперь красный сигнал включается одновременно для всех направлений на 4 секунды, что позволяет безопасно завершить манёвр и освободить перекрёсток. Один из примеров — пересечение улиц Караменды би Шакаулы и Земляничная, где до изменений было зарегистрировано 28 ДТП (столкновения при повороте налево со встречным транспортом). После корректировки режима светофора данный вид ДТП не фиксируется", — отметил начальник Департамента полиции Марат Тулебаев.

Как отметили в полиции, каждое ДТП анализируется с целью корректировки дорожной инфраструктуры. Современные технические комплексы фиксируют нарушения, предотвращая повторные аварии на тех же и других улицах города.