Светофоры на ключевых улицах Астаны изменили режим работы

Современные технические комплексы фиксируют нарушения, предотвращая повторные аварии на тех же и других улицах города.

Фото: freepik.com

В Астане изменён режим работы семи светофорных перекрёстков, что позволило снизить количество ДТП и повысить пропускную способность дорог, передаёт BAQ.KZ

Нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения в столице.

Режим работы светофоров изменён на следующих перекрёстках:
 • Керей Жанибек хандары – Аль-Фараби
 • Рыскулова – Мангилик Ел
 • Султан Бейбарыс (район школы №106)
 • Кусмурын – Кайнар (школа №68)
 • Караменды би Шакаулы – Земляничная
 • Тауелсыздык – Кошкарбаева
 • Тауелсыздык – Байтурсынова

"Теперь красный сигнал включается одновременно для всех направлений на 4 секунды, что позволяет безопасно завершить манёвр и освободить перекрёсток. Один из примеров — пересечение улиц Караменды би Шакаулы и Земляничная, где до изменений было зарегистрировано 28 ДТП (столкновения при повороте налево со встречным транспортом). После корректировки режима светофора данный вид ДТП не фиксируется", — отметил начальник Департамента полиции Марат Тулебаев.

Как отметили в полиции, каждое ДТП анализируется с целью корректировки дорожной инфраструктуры. Современные технические комплексы фиксируют нарушения, предотвращая повторные аварии на тех же и других улицах города.

