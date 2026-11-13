Светоотражатели на скоте: как в области Абай пытаются спасти водителей от ДТП с животными

Корова на темной трассе почти невидима, пока не окажется прямо под колесами. Чтобы водители успевали заметить животных, полицейские области Абай закрепляют на скоте светоотражающие элементы, которые загораются в свете фар.

Повод серьезный. В авариях с участием животных в регионе уже погибли два человека, еще 18 получили травмы.

Параллельно полиция ловит скот, который бродит без присмотра. На временное содержание поместили 11 438 голов. Из них 10 825 значились в системе идентификации сельхозживотных, а 613 не были зарегистрированы вовсе.

Всех животных вернули хозяевам. Неучтенных 613 голов при этом внесли в систему, им поставили бирки, чипы и провели другие процедуры идентификации.

В департаменте полиции области Абай напоминают, что светоотражатели только дополнительная мера и не заменяют присмотра за скотом. Выпускать животных без контроля и допускать их выхода на дорогу нельзя. Водителей просят сбавлять скорость, если рядом с трассой пасется скот, и быть особенно внимательными в темноте.