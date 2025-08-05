Свинец, кадмий, медь, бензапирен — названия, внушающие тревогу. Однако, по данным Минэкологии, в первой половине 2025 года воздух в Усть-Каменогорске оставался в пределах допустимых норм. Ни одного случая высокого или экстремального загрязнения зафиксировано не было. Об этом ведомство сообщило в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

Усть-Каменогорск давно считается одним из самых индустриально нагруженных городов страны. Экономика Восточно-Казахстанской области опирается на энергетику, чёрную и цветную металлургию, нефтегазовую и горнодобывающую промышленность — отрасли, традиционно оказывающие серьёзное воздействие на окружающую среду.

"Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Восточно-Казахстанской области (далее – ВКО) остаются промышленные предприятия, автотранспорт и частный сектор. В регионе функционируют предприятия I, II и III категорий, осуществляющие эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду", – пояснили в министерстве.

Как отмечают в ведомстве, за качеством воздуха в Усть-Каменогорске ведётся непрерывное наблюдение. В городе работают 10 постов "Казгидромета": пять ручных и пять автоматических.

"Всего отслеживаются 20 показателей, включая взвешенные частицы PM2.5 и PM10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, фенол, сероводород, фтористый и хлористый водород, формальдегид, бенз(а)пирен, хлор, серная кислота, озон, а также тяжелые металлы — свинец, цинк, кадмий, медь, бериллий", – рассказали в Минэкологии.

Помимо этого, автоматизированные станции мониторинга установлены на 10 крупных промышленных предприятиях области. Тем не менее, по официальной информации, даже в условиях высокой индустриальной активности в этом году в Усть-Каменогорске не было зафиксировано ни одного случая экстремального загрязнения воздуха.

"По данным РГП "Казгидромет" за первое полугодие 2025 года случаи высокого и экстремального загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске не зафиксированы" – добавили в Минэкологии.

Для системного решения накопленных экологических проблем Минэкологии и акимат области разработали и реализуют "Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области на 2023–2025 годы".

"Мероприятия, реализуемые в рамках дорожной карты, направлены на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, уменьшение техногенного давления на природные и водные ресурсы, улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни населения", – отметили в ведомстве.

Стоит напомнить, что Усть-Каменогорск уже оказывался в центре внимания в мае 2025 года. Тогда, 19 мая, на территории ТМК произошёл выброс во время внеплановой чистки оборудования. Видимое загрязнение вызвало обеспокоенность горожан — школы района Согры перевели на дистанционное обучение. Однако, по итогам как внутренних, так и независимых замеров, превышений предельно допустимых концентраций зафиксировано не было.

Однако отсутствие зафиксированных превышений — ещё не повод выдохнуть. Усть-Каменогорск остаётся промышленным гигантом с высокой экологической нагрузкой, где риск загрязнений никуда не исчез. А за гладкими формулировками в отчётах — напряжённая реальность, которую жители чувствуют не по цифрам, а по запаху из окна.