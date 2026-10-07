Свинцовые монеты и древний котел: что обнаружили археологи на дне Иссык-Куля

Во время подводной археологической экспедиции на дне Иссык-Куля специалисты обнаружили редкие монеты Караханидов X–XI веков. Об этом рассказал соруководитель исследований, научный сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков, сообщает rg.ru

Находки были сделаны в ходе нового этапа изучения средневекового комплекса Тору-Айгыр. Археологи исследуют этот памятник на дне озера уже не первый год.

Особое внимание ученых привлекли монеты. По словам Меньшикова, они оказались необычными из-за своего состава: в некоторых экземплярах доля свинца достигает 90%.

«Видимо, у жителей был какой-то кризис с медью, и они добавляли в металл до 90 процентов свинца. Вообще-то, в истории человечества свинцовые монеты крайне редки», — рассказал археолог.

Состояние находок при этом оказалось довольно плохим. Монеты хрупкие, рыхлые, а в их структуре заметны частицы, похожие на вплавленный песок. Поэтому прочитать сохранившиеся на них надписи сейчас непросто.

Помимо монет, специалисты обнаружили фрагмент чугунного котла, который, предположительно, относится к числу самых ранних подобных находок, а также крупные части керамических сосудов.

Интерес представляют и средневековые сооружения. Как отметил Меньшиков, сегодня на территории Кыргызстана известно около шести построек этого периода, выполненных из обожженного кирпича. На территории Тору-Айгыра археологи уже нашли семь таких сооружений.

Международная подводная археологическая экспедиция на Иссык-Куле проходит под эгидой Русского географического общества. Этой осенью в рамках проекта планируется выставка копий керамических предметов, обнаруженных на дне озера.

Оригинальные находки нельзя вывозить из Кыргызстана, поэтому специалисты в Москве создают их копии. Некоторые предметы планируют восстановить до целого состояния. Рядом с копиями разместят фотографии настоящих археологических находок.