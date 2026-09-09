СВМДА впервые провел финансовый саммит в Астане

В рамках Astana Finance Days впервые состоялся финансовый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его участники обсудили финансирование проектов и привлечение инвестиций. Об этом сообщил управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров, передает BAQ.KZ.

По его словам, экономические вопросы стали новым направлением в повестке СВМДА.

«Было решено включить в повестку экономические вопросы, в том числе широкое обсуждение финансирования проектов. У всех возникают примерно одинаковые вопросы, например, как привлекать инвестиции. Мы делимся достаточно успешным, как я считаю, опытом нашего финансового центра», – рассказал Ренат Бектуров.

Он отметил, что экосистема Astana Finance Days продолжает расширяться. На площадке форума появляются новые форматы и проекты, которые в дальнейшем могут стать постоянными.

Одним из таких мероприятий стало заседание Совета по зеленым финансам Организации тюркских государств. Впервые оно прошло в 2025 году, а в этом году было организовано во второй раз.

Участники заседания обсудили развитие зеленых проектов, создание необходимого регулирования и выпуск зеленых облигаций. МФЦА также представил опыт Казахстана в этой сфере.

Ежегодный форум Astana Finance Days проходит 9–10 сентября. В 2026 году Международный финансовый центр «Астана» проводит его в девятый раз. В центре внимания – рынки капитала, регулирование, цифровые активы, токенизация, зелёные финансы и креативные индустрии.