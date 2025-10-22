В Казахстане внедрён новый механизм управления государственными финансами: при временном дефиците республиканского бюджета казначейство сможет использовать свободные средства со счетов местных бюджетов. Соответствующая норма закреплена в новом Бюджетном кодексе, передает BAQ.KZ.

Нововведение стало результатом аудита, проведённого ВАП по оценке эффективности работы Комитета казначейства Министерства финансов. По итогам проверки Правительству было рекомендовано предусмотреть возможность временного привлечения средств из местных бюджетов для оперативного покрытия кассовых разрывов.

Приказом министра финансов конкретный механизм реализован в Правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания на 2025 год.

Такой подход позволит государству эффективнее управлять денежными потоками, обеспечивая стабильное исполнение бюджета и минимизируя задержки платежей. Кроме того, это снизит потребность в заимствованиях и сделает систему управления финансами более гибкой.

Свободные средства местных бюджетов будут использоваться временно и возвращаться на счета регионов после стабилизации баланса республиканского бюджета.