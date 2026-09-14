В Уральске суд назначил пять суток административного ареста мужчине, который устроил конфликт с кассиром в супермаркете.

Что произошло

Как сообщили в Западно-Казахстанском областном суде, инцидент произошел в супермаркете «Алтындар». Мужчина находился возле кассовой зоны, где вступил в конфликт с кассиром.

Во время словесной перепалки он выражался в адрес женщины нецензурными словами, унижая ее честь и достоинство.

На этом конфликт не закончился. Мужчина открыл банку энергетического напитка и выплеснул ее содержимое в лицо кассиру.

Что решил суд

Суд установил, что своими действиями мужчина нарушил общественный порядок и проявил неуважение к окружающим.

В судебном заседании он признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

Его вина также подтверждена показаниями потерпевшей, протоколом и другими материалами дела.

Какое наказание назначили

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Суд признал его виновным и назначил пять суток административного ареста.

Постановление суда вступило в законную силу.