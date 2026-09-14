Свободой поплатился казахстанец после скандала с кассиром
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В Уральске суд назначил пять суток административного ареста мужчине, который устроил конфликт с кассиром в супермаркете.
Что произошло
Как сообщили в Западно-Казахстанском областном суде, инцидент произошел в супермаркете «Алтындар». Мужчина находился возле кассовой зоны, где вступил в конфликт с кассиром.
Во время словесной перепалки он выражался в адрес женщины нецензурными словами, унижая ее честь и достоинство.
На этом конфликт не закончился. Мужчина открыл банку энергетического напитка и выплеснул ее содержимое в лицо кассиру.
Что решил суд
Суд установил, что своими действиями мужчина нарушил общественный порядок и проявил неуважение к окружающим.
В судебном заседании он признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.
Его вина также подтверждена показаниями потерпевшей, протоколом и другими материалами дела.
Какое наказание назначили
Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.
Суд признал его виновным и назначил пять суток административного ареста.
Постановление суда вступило в законную силу.
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