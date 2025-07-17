Государство приняло амбициозную программу по развитию рыбного хозяйства и уже вкладывает миллиарды тенге в поддержку аквакультуры. Об этом рассказал эксперт в экслюзивном интервью BAQ.KZ.

По словам заместителя председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Аяна Бахиянова, сегодня отрасль переживает качественные перемены: принят специальный Закон "Об аквакультуре", разработаны меры поддержки, вводятся льготные кредиты, а борьба с браконьерством усиливается через цифровые технологии.

"Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года предполагает увеличение объема выращивания рыбы с 6,9 до 270 тысяч тонн в год. Это позволит значительно сократить импорт и повысить продовольственную безопасность", — отметил Аян Бахиянов.

Сейчас Казахстан сам производит 63,4 тыс. тонн рыбы, при этом импортирует 54,6 тыс. тонн, а экспортирует — 23,4 тыс. тонн. Внутреннее потребление в 2024 году составило 94,6 тыс. тонн. Основной прирост в производстве рыбы ожидается за счёт аквакультуры, которая развивается особенно активно — только за последние четыре года объёмы выращивания выросли почти втрое, с 6,9 тыс. тонн в 2020 году до 18,2 тыс. тонн в 2024 году.

Государство делает ставку на частный бизнес и инвесторов: с 2021 по 2024 год реализовано более 85 инвестиционных проектов на общую сумму около 21,5 млрд тенге. Только в этом году реализуются 39 новых проектов общей мощностью 40 тысяч тонн товарной рыбы.

"Закон "Об аквакультуре", принятый 12 июня 2025 года, вводит прозрачные правила игры и предоставляет широкий спектр мер поддержки: от субсидий на корма и оборудование до налоговых льгот и компенсаций за подачу воды", — сообщил спикер.

В частности, на субсидирование отрасли в 2025 году выделено 3,5 млрд тенге. Вводятся льготные кредиты под 2,5% сроком до 10 лет на сумму до 5 млрд тенге, а также разрабатывается механизм льготного кредитования на пополнение оборотных средств.

Однако развитие отрасли тормозят и старые проблемы. По данным Комитета, с 2020 по 2024 годы было выявлено более 34,5 тысяч правонарушений, связанных с браконьерством. Изъято свыше 300 тонн незаконно выловленной рыбы, сумма штрафов превысила полмиллиарда тенге. В ответ на это внедрена цифровая система мониторинга "E-Fish", которая отслеживает движение рыбы и водных животных.

В числе приоритетов также остаются наука и подготовка кадров. В Программу заложено развитие селекционной работы, кормопроизводства, обучение рыбоводов и расширение научной базы.

"Мы стремимся не просто нарастить объёмы производства, но и сделать рыбную отрасль устойчивой, конкурентоспособной и экологически безопасной. Законодательная база теперь позволяет обеспечить стабильность, прозрачность и инвестиционную привлекательность", — подчеркнул Аян Бахиянов.

В долгосрочной перспективе государство рассчитывает сократить зависимость от импорта, обеспечить казахстанцев качественной отечественной рыбой и развивать экспортный потенциал. Основные объёмы аквакультуры придутся на тёплый сезон, когда рыба активно растёт, что заложено в биологические особенности отрасли.

Развитие рыбного хозяйства — это не просто про еду. Это про рабочие места в сёлах, экспортные доходы, здоровье нации и разумное использование природных ресурсов. И Казахстан, похоже, твёрдо намерен в этом преуспеть.