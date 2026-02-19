  • Главная
  • Новости
  • Свора собак едва не растерзала женщину в Алматинской области

Свора собак едва не растерзала женщину в Алматинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня 2026, 11:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
elements.envato.com Сегодня 2026, 11:38
Сегодня 2026, 11:38
135
Фото: elements.envato.com

В Карасайском районе Алматинской области свора собак напала на 52-летнюю женщину и едва не растерзала её, передает BAQ.KZ.

По факту произошедшего зарегистрировано уголовное дело, ведётся досудебное расследование.

Видео происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как около десятка собак набрасываются на лежащую на земле женщину и терзают её.

Как сообщили в полиции, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и представители местного исполнительного органа. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 60-летний владелец животных. Кроме того, за нарушение общественного порядка он привлечён к ответственности в установленном законом порядке.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится процессуальная проверка.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Самое читаемое

Наверх