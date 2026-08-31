Свой ИИ вместо ChatGPT: Южная Корея раздаст нейросеть каждому гражданину бесплатно

Южная Корея запускает бесплатный сервис искусственного интеллекта для всех граждан без ограничений по числу запросов. Работать он будет на корейских моделях, а не на зарубежных, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство науки и ИКТ Республики Корея.

Проект называется «ИИ для всех». Бета-версия должна появиться в конце сентября, полноценный запуск обещают до конца года.

Логику решения министр и вице-премьер Пэ Гён Хун объясняет через сравнение с базовыми навыками.

ИИ для всех это больше, чем просто сервис. Это калькулятор и компьютер эпохи ИИ, который позволяет людям работать, учиться и жить повседневной жизнью вместе с ИИ, - заявил он.

Чего опасается Сеул

Цифры по стране на первый взгляд неплохие. Около двух третей корейцев уже пользовались сервисами ИИ, генеративными нейросетями пользовались примерно 23 млн человек.

Проблем при этом две. Треть населения нейросетями не пользуется вовсе, а те, кто пользуется, сидят в основном на бесплатных версиях зарубежных платформ.

Расклад по аудитории на апрель 2026 года такой. У ChatGPT в Корее 23,45 млн активных пользователей в месяц, у Gemini 8,45 млн, у Claude 2,41 млн.

В министерстве видят здесь уязвимость. Бесплатные версии иностранных платформ имеют лимиты, а глобальные технологические компании в любой момент могут поднять цену подписки или закрыть сервис.

Как это будет устроено

Сервисы будут делать частные компании, отберут две или три. Условия жесткие. Не менее 50 % сервиса должно работать на отечественных моделях, отвечающих критериям суверенной базовой модели, и еще не менее 30 % на корейских моделях сторонних разработчиков.

Иностранные модели допускаются в минимально необходимом объеме, но господдержка на эту часть не распространяется.

Кроме универсального чат-бота власти обещают государственного ИИ-агента. Он будет сам сообщать гражданину о положенных ему госуслугах и подавать за него заявления.

Разницу между двумя сервисами объясняют на примере. Чат-бот предложит маршрут поездки с одной ночевкой, а агент забронирует и оплатит все по этому маршруту.

В этом году государство выделит компаниям 512 продвинутых графических процессоров B200. С 2027 года содержание сервиса для всех граждан ляжет на национальный бюджет.

Компаниям при этом придется зарабатывать самим, в том числе на данных пользовательских запросов, которые они соберут при работе сервиса.

Государство перестраивают тоже

25 августа на заседании кабинета министров Министерство внутренних дел и безопасности представило отдельную стратегию, названную «ИИ-демократическое правительство».

Круглосуточные ИИ-консультации развернут в пяти сферах, это социальная защита, безопасность, налоги, сельское хозяйство и контроль лекарств с продуктами.

С 2027 года заработает единый персонализированный «ИИ-помощник гражданина», который объединит существующие порталы госуслуг.

Внутри самой бюрократии до декабря 2026 года во все 47 центральных ведомств внедрят систему «Он-ИИ». Она будет проверять законодательство, писать черновики отчетов и искать бюджетные данные, чтобы чиновники занимались решениями, а не рутиной.

Отдельно власти планируют подготовить 20 тысяч специалистов по ИИ и обязать всех госслужащих пройти обучение.

После 2027 года агентов будут развивать до состояния, когда собственный ИИ-помощник появится у каждого гражданина. Конечная цель звучит как «общество всеобщего ИИ».