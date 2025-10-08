Свято место пусто не бывает: депутат Едил Жанбыршин прокомментировали отставку Питера Фостера
Мажилисмен Едил Жанбыршин прокомментировал новость об уходе президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Я, честно говоря, об этом от вас услышал. Мы же сидели на заседании. Я не знаю причину отставки и почему он уходит. Наверное, у него надо спросить", – сказал Жанбыршин в кулуарах Мажилиса.
На вопрос, как теперь будет развиваться компания национального перевозчика, Жанбыршин отметил, что "сильных управленцев можно найти и в Казахстане".
"Я не думаю, что в мире один только Фостер – хороший топ-менеджер. У казахстанцев тоже есть такие компетенции. Поэтому могут пригласить других экспатов, но это решает правительство вместе с „Самрук-Казына“. Я думаю, свято место пусто не бывает", – добавил он.
Отвечая на вопрос, могла ли отставка быть связана с критикой в адрес компании, депутат отметил, что не берётся делать выводы:
"Я точно не могу сказать причину. Это, наверное, нужно спросить Фостера или тех, кто принимает такие решения", – заключил Жанбыршин.
