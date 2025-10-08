Мажилисмен Едил Жанбыршин прокомментировал новость об уходе президента авиакомпании Air Astana Питера Фостера, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я, честно говоря, об этом от вас услышал. Мы же сидели на заседании. Я не знаю причину отставки и почему он уходит. Наверное, у него надо спросить", – сказал Жанбыршин в кулуарах Мажилиса.

На вопрос, как теперь будет развиваться компания национального перевозчика, Жанбыршин отметил, что "сильных управленцев можно найти и в Казахстане".

"Я не думаю, что в мире один только Фостер – хороший топ-менеджер. У казахстанцев тоже есть такие компетенции. Поэтому могут пригласить других экспатов, но это решает правительство вместе с „Самрук-Казына“. Я думаю, свято место пусто не бывает", – добавил он.

Отвечая на вопрос, могла ли отставка быть связана с критикой в адрес компании, депутат отметил, что не берётся делать выводы: