Свыше 10 тысяч рабочих мест обеспечено в стране за счет развития инвестпроектов

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с председателем правления холдинга Anadolu Group Камилем Сулейманом Языджи. Стороны обсудили развитие инвестиционного сотрудничества, расширение производственных мощностей и улучшение условий для ведения бизнеса в Казахстане.

В ходе встречи Жумангарин подчеркнул, что защита прав инвесторов, стабильность и предсказуемость экономической политики остаются неизменными приоритетами правительства Казахстана. Он поблагодарил Anadolu Group за вклад в развитие обрабатывающей промышленности и пищевой отрасли.

"Казахстан придает большое значение развитию сотрудничества с международными компаниями. По поручению Главы государства правительство последовательно работает над созданием благоприятного инвестиционного климата, защитой прав инвесторов и обеспечением стабильных условий для ведения бизнеса", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Представители компании отметили, что Казахстан является для них вторым по значимости рынком после Турции. В настоящее время реализуются новые инвестиционные проекты, а также рассматривается возможность создания в стране экспортного хаба для поставок продукции в государства ЕАЭС и Центральной Азии.

Отдельное внимание было уделено вопросам совершенствования акцизной политики, цифровой маркировки товаров и возможного введения налога на сахаросодержащие напитки. Вице-премьер отметил, что данные инициативы обсуждаются с учетом международных рекомендаций и в диалоге с бизнесом.

Также стороны рассмотрели перспективы расширения экспортного потенциала казахстанских предприятий, включая возможность производства продукции в ПЭТ-упаковке для поставок на внешние рынки.

Кроме того, Жумангарин рассказал о развитии сахарной отрасли, в том числе о создании сахарного кластера в Жамбылской области, который позволит увеличить внутреннее производство и снизить зависимость от импорта сырья.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества. Особый акцент сделан на вовлечении казахстанских малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных международных инвесторов.

Отметим, Anadolu Group работает в Казахстане с 1994 года. За это время в экономику страны инвестировано около 1 млрд долларов, создано пять производственных площадок и обеспечено свыше 10 тысяч рабочих мест.