Свыше 16,2 млрд теңге инвестируют в развитие инфраструктуры Астаны

Правительство Казахстана направило свыше 16,2 млрд теңге из своего резерва на развитие инженерной и энергетической инфраструктуры столицы. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Средства выделены в рамках поручений Главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы. Реализация проектов позволит повысить надежность систем водоотведения, тепло- и электроснабжения, что особенно важно на фоне активного строительства жилья и роста населения города.

На развитие объектов водоотведения предусмотрено 8,7 млрд теңге . Эти средства направят на реконструкцию канализационного коллектора, который соединяет действующие очистные сооружения в районе Есиль с озером Қарабидайық в Акмолинской области.

Кроме того, планируется строительство нового водосбросного коллектора. Он обеспечит отвод очищенных сточных вод с улиц Ұлы Дала, Хусейн бен Талал, Чингиза Айтматова и вдоль проспекта Туран до реки Есиль.

Как отмечается, после завершения работ будет обеспечен надежный отвод поверхностных и дренажных вод с территории площадью около 4,5 тыс. гектаров. Также это позволит стабильно эксплуатировать очистные сооружения мощностью около 70 тыс. кубометров в сутки и создать условия для дальнейшего развития столицы.

Еще 7,5 млрд теңге направят на развитие энергетической инфраструктуры. В частности, предусмотрено строительство закрытой подстанции 110/20 кВ "Қарлығаш" с подключением к существующим электрическим сетям, а также модернизация турбоагрегата №1 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия".

Ожидается, что новая подстанция снизит нагрузку на действующие подстанции "Ишим" и "Бәйтерек" и обеспечит стабильное электроснабжение около 80 тыс. жителей района вокзала "Нұрлы жол" и жилого массива Тельман. Дополнительные мощности также позволят подключить новые социальные объекты, включая школы и поликлиники.

После модернизации мощность турбины ТЭЦ-2 увеличится на 30 МВт – с 80 до 110 МВт. Это повысит надежность энергоснабжения Астаны с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии.