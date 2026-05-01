Свыше 1,7 тыс. человек во Франции находятся на карантине после смерти пассажира
Среди них 514 человек - это члены экипажа.
Сегодня 2026, 00:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:34Сегодня 2026, 00:34
111Фото: Pixabay.com
Во Франции свыше 1 700 человек находятся на карантине на круизном лайнере Ambassador Cruise Line, стоящем у причала в Бордо, после смерти 90-летнего пассажира на фоне вспышки гастроэнтерита, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BMFTV.
Всего почти 50 человек проявили симптомы норовируса, что заставило местные органы здравоохранения объявить карантин.
На борту судна, которое отправилось с Шетландских островов и проплыло через Белфаст, Ливерпуль и Брест в Бордо, а дальше должно направиться в Испанию, находятся преимущественно британские и ирландские пассажиры.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе
- 8 млрд тенге исчезли из ЖК Qyran: в Астане судят риелтора и ее подельников