Свыше 1,7 тыс. человек во Франции находятся на карантине после смерти пассажира

Во Франции свыше 1 700 человек находятся на карантине на круизном лайнере Ambassador Cruise Line, стоящем у причала в Бордо, после смерти 90-летнего пассажира на фоне вспышки гастроэнтерита, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BMFTV.

Всего почти 50 человек проявили симптомы норовируса, что заставило местные органы здравоохранения объявить карантин.

На борту судна, которое отправилось с Шетландских островов и проплыло через Белфаст, Ливерпуль и Брест в Бордо, а дальше должно направиться в Испанию, находятся преимущественно британские и ирландские пассажиры.