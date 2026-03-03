В 2025 году рост мировой экономики составил 3,3%, а в Казахстане ВВП увеличился на 6,5%, передает BAQ.kz.

Об этом Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал в статье газете "Казахстанская правда", посвященной итогам семи лет президентства Главы государства.

За эти годы изменилась структура экономики. Если ранее динамика ВВП во многом определялась внешней сырьевой конъюнктурой, то сегодня благодаря системным решениям Главы государства рост все в большей степени обеспечивается несырьевыми секторами и внутренним спросом. Так, основной вклад в рост экономики внесли обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, транспорт и сектор услуг.

"Номинальный ВВП за семь лет увеличился в 1,7 раза: со 181,7 миллиардов долларов в 2019 году до 305,9 миллиардов долларов в 2025 году. ВВП на душу населения тоже уверенно растет – с 9,8 тысяч долларов в 2019 году до 15 тысяч долларов по итогам 2025 года. Объем обрабатывающей промышленности за семь лет увеличился более чем в 2,5 раза – с 11,5 трлн тенге в 2019 году до 30,63 трлн тенге в 2025 году. Доля обрабатывающей промышленнос­ти в ВВП выросла с 11,4% до 12,7%, тогда как доля добываю­щего сектора сократилась с 14,5% до 12%", - рассказал Олжас Бектенов.

За этими цифрами, по словам Премьер-министра стоят десятки новых крупных предприятий и тысячи рабочих мест. В Костанайской области, к примеру, запущены заводы по выпуску автомобилей KIA и чугунного литья, в Карагандинской начато производство бытовой техники и автомобильных шин, в Атырауской – производство полипропилена.

В числе драйверов роста экономики страны – строительный сектор, демонстрирующий уверенную положительную динамику. Только в 2025 году было введено в эксплуатацию свыше 20 миллионов квадратных метров жилья. Эти объемы превышают совокупный жилой фонд двух областных центров – Павлодара и Костаная.