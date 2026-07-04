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Свыше 2,4 тысячи человек приняли участие в субботнике в Алматы

Собрано и вывезено 905 кубометров мусора и отходов.

Сегодня 2026, 17:36
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Акимат города Алматы Сегодня 2026, 17:36
Сегодня 2026, 17:36
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Фото: Акимат города Алматы

В Алматы в рамках республиканской программы «Таза Казахстан» прошел очередной еженедельный локальный субботник, охвативший восемь районов города и организованный в рамках работ по благоустройству и поддержанию чистоты городских территорий.

В мероприятии приняли участие свыше 2,4 тыс. человек. Для проведения работ было задействовано 94 единицы специализированной техники. По итогам субботника собрано и вывезено 905 кубометров мусора и отходов.
В ходе уборки были очищены общественные пространства, улицы, скверы, а также территории вдоль магистралей и водных объектов.

Еженедельное проведение подобных экологических акций позволяет поддерживать санитарное состояние города, повышать качество содержания общественных пространств и создавать более комфортную городскую среду для жителей.

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