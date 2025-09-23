В области Абай активно продолжаются экологические мероприятия, реализуемые в рамках национальной программы "Таза Қазақстан", инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

Очередная акция прошла на трассе Семей – Астана, где участники очистили обочины от мусора, напомнив о важности личной ответственности за состояние окружающей среды.

В уборке приняли участие представители молодежных организаций, Департамента полиции, этнокультурных объединений, неправительственного сектора, а также волонтеры. Исполнительный директор общественного фонда "Шығыс жастары" Алиби Абдураимов подчеркнул значимость акции как примера формирования экологической культуры среди населения.

"Это мероприятие проводится в рамках программы „Таза Қазақстан“, инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В ходе акции была очищена живописная зона города по направлению Семей – Астана. Основная цель — формирование у жителей региона культуры сохранения чистоты окружающей среды. Сегодня в акции приняли участие более 50 человек, проявивших активность. Чистота нашего города — это общая обязанность. Призываю всех бережно относиться к природе и активно участвовать в подобных мероприятиях", — отметил Абдураимов.

С начала года в рамках программы "Таза Қазақстан" в регионе приняли участие более 282 тысяч человек, включая представителей более 13 тысяч организаций и учреждений. Для работ было задействовано свыше 8,5 тысяч единиц техники. В результате очищены более 157 тысяч дворов, вывезено почти 50 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Также в области были приведены в порядок 2 443 парка и сквера, благоустроены территории вокруг 1 001 памятника, отремонтировано свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Высажено более 50 тысяч деревьев и почти 8 тысяч кустов.

Мероприятия охватили более 16 тысяч социальных и производственных объектов, а также 2 287 искусственных водоемов.