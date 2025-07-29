Свыше 30% казахстанских выпускников трудоустраиваются не по полученной специальности. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на брифинге после заседания Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, одна из причин такой ситуации – разрыв между образовательными программами и реальными запросами рынка труда.

"На сегодняшний день у нас более 30% выпускников работают не по специальности. Во-первых, необходимо повышать качество образования. Запланировано принятие 100 новых профессиональных стандартов, особенно по рабочим профессиям, в 2025 году. Уже сегодня у нас есть 864 утвержденных профстандарта, на основе которых должны обновляться учебные программы", – сказал он.

Биахметов подчеркнул, что новые профессиональные стандарты должны учитывать тенденции рынка, включая развитие направлений, связанных с искусственным интеллектом, IT и инженерией. Министерство работает совместно с Миннауки и Минпросвещения над тем, чтобы выпускники получали навыки, востребованные на рынке труда.

Отвечая на вопрос журналиста, вице-министр пояснил, что причины несоответствия между полученной специальностью и фактической работой могут быть разными.

"Например, абитуриент хочет поступить на определённую специальность, но не набирает нужный балл по ЕНТ и в итоге выбирает другую, по которой есть шанс пройти на грант. Часто это делается из уважения к родителям, чтобы не обременять семью оплатой за обучение. В итоге человек получает диплом не по той специальности, которую изначально хотел", – отметил он.

По его словам, часть студентов в процессе обучения всё же осознаёт интерес к выбранной профессии и идёт работать по специальности. Но есть и те, кто после получения диплома предпочитает искать работу в другой сфере, более близкой к личным интересам и запросам рынка.