Свыше 4 тысяч пар выбрали красивую дату для регистрации брака в Казахстане
26 июня отделы регистрации актов гражданского состояния по всей стране будут работать в усиленном режиме.
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В Казахстане завершился прием заявлений на государственную регистрацию брака на одну из самых популярных дат года — 26 июня 2026 года. Желание узаконить отношения в этот день изъявили более 4 тысяч пар.
Как сообщили в Государственной корпорации «Правительство для граждан», наибольшее количество заявлений поступило от жителей Алматы. В Алматы на регистрацию брака в красивую дату подали 830 заявок.
Высокую активность также продемонстрировали жители Астаны, где было принято 740 заявлений. В Шымкенте зарегистрировано 141 заявление от будущих молодоженов.
Традиционно даты с повторяющимися цифрами пользуются повышенным спросом среди казахстанцев. Многие пары считают такие дни символичными и стремятся приурочить к ним важные события в жизни, в том числе заключение брака.
Ожидается, что 26 июня отделы регистрации актов гражданского состояния по всей стране будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить проведение большого количества церемоний бракосочетания.
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