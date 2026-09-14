Более 400 парашютных прыжков выполнили участники 32-го чемпионата Казахстана и Вооруженных сил по классическому парашютному спорту. Соревнования прошли на учебно-тренировочном аэродроме «Байсерке» в Алматинской области.

Кто участвовал

В чемпионате приняли участие 45 спортсменов – военнослужащие и парашютисты из разных регионов страны.

Среди участников были 39 мужчин, шесть женщин и два юниора. За победу боролись 15 мужских команд.

Какие прыжки выполняли

Программа включала несколько дисциплин.

Спортсмены выполняли прыжки на точность приземления с высоты 900-1200 метров, а также индивидуальные и групповые акробатические прыжки.

Индивидуальные упражнения выполнялись с высоты 2200-2500 метров, групповые – с 2500–3000 метров.

Для объективной оценки результатов использовалась электронная система фиксации. При выполнении индивидуальной акробатики также применялись специальные оптические приборы.

Как прошли соревнования

По словам руководителя соревнований, подполковника Азамата Абдраймова, программа чемпионата была выполнена полностью.

«Срывов прыжков по авиационному и другим видам обеспечения не допущено. Все этапы чемпионата прошли в штатном режиме», – отметил он.

Кто стал победителем

В отдельных дисциплинах лучшими стали военнослужащие Центра парашютной подготовки Вооруженных сил Казахстана:

Денис Исламов;

Мирас Сейтжапаров;

Жаксылык Ерназар.

По итогам соревнований участники также выполнили нормативы на спортивные разряды – от третьего до первого, а также на звание кандидата в мастера спорта по индивидуальной точности приземления.

Кто представит Казахстан на международных соревнованиях

По результатам чемпионата сформируют сборные команды Казахстана и Вооруженных сил по парашютному спорту.

Спортсмены представят страну на предстоящих международных соревнованиях.