В августе 2025 года в Казахстане оформили 41 380 сделок купли-продажи жилья, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Бюро национальной статистики. Лидерами стали Астана (9 457 сделок, 22,9% от общего числа), Алматы (8 402, 20,3%) и Карагандинская область (2 923). Меньше всего операций зафиксировано в Улытауской области — всего 283 сделки.

Рост активности наблюдался в регионах Жетысу (+24,4%), Улытау (+14,6%) и Западно-Казахстанской области (+10,2%). Снижение — в Кызылординской (-19%), Туркестанской (-8,6%) и Жамбылской (-5,9%) областях. Около 80% сделок пришлось на квартиры (32 853), среди которых популярны 1-комнатные — 12 734 сделки. С индивидуальными домами заключили 8 527 договоров (+0,7% к июлю).

Цены на жильё продолжают расти:

новостройки за год подорожали на 11,3%,

"вторичка" — на 8,8%,

аренда — на 8,5%.

Наибольший рост новостроек отмечен в Павлодаре (+25,8%), Алматы и Кызылорде (+15,3%). На вторичном рынке лидируют Актобе (+20,2%) и Павлодар (+17,8%), а аренда быстрее всего дорожает в Актобе (+43,5%), Кокшетау (+21%) и Жезказгане (+20,2%).