Свыше 70 граждан Китая нарушили миграционное законодательство в ВКО
Пятьдесят человек депортированы из Казахстана.
В Восточно-Казахстанской области по рабочим визам трудятся около ста граждан Китая. За последний год в регионе выявили 78 граждан Китая, нарушивших правила пребывания в стране. Об этом сообщил аким области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам акима, после недавних изменений в законодательстве граждане Китая могут находиться в Казахстане без визы до одного месяца.
"Пятьдесят человек выдворены из Казахстана, повторный въезд для них будет затруднён. По остальным ведётся работа", – уточнил Сактаганов.
Он подчеркнул, что все иностранные граждане, работающие в регионе, находятся под контролем компетентных органов. ВКО сотрудничает с китайским бизнесом в рамках действующего законодательства.
"В регионе работают четыре совместных предприятия с китайским участием", – сообщил аким.
Сактаганов добавил, что утверждения о том, что иностранцы якобы оформляют бизнес через граждан Казахстана, не подтверждаются. По его словам, все ответственные органы выстроили чёткий механизм взаимодействия.
"Если открывается предприятие, мы можем оперативно установить, кто является фактическим владельцем, откуда поступают средства и есть ли нарушения. При выявлении незаконной деятельности принимаются меры", – отметил глава региона.
