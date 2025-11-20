В Восточно-Казахстанской области по рабочим визам трудятся около ста граждан Китая. За последний год в регионе выявили 78 граждан Китая, нарушивших правила пребывания в стране. Об этом сообщил аким области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, после недавних изменений в законодательстве граждане Китая могут находиться в Казахстане без визы до одного месяца.

"Пятьдесят человек выдворены из Казахстана, повторный въезд для них будет затруднён. По остальным ведётся работа", – уточнил Сактаганов.

Он подчеркнул, что все иностранные граждане, работающие в регионе, находятся под контролем компетентных органов. ВКО сотрудничает с китайским бизнесом в рамках действующего законодательства.

"В регионе работают четыре совместных предприятия с китайским участием", – сообщил аким.

Сактаганов добавил, что утверждения о том, что иностранцы якобы оформляют бизнес через граждан Казахстана, не подтверждаются. По его словам, все ответственные органы выстроили чёткий механизм взаимодействия.