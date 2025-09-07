На сегодняшний день собрано 907 тыс. тонн. Цены на полях составляют от 90 до 120 тенге за килограмм в зависимости от региона, передаёт BAQ.KZ.

В этом году посевные площади в организованных хозяйствах были расширены на 11 тыс. гектаров, что позволит увеличить валовый сбор до 2,7 млн тонн. Это значительно выше годовой потребности внутреннего рынка, которая составляет около 2 млн тонн.

"Прогнозируем хороший урожай. При таких объемах никаких угроз для внутреннего обеспечения нет. Поэтому еще 28 июля были сняты все ограничения на экспорт картофеля", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Средние розничные цены также демонстрируют снижение.

По данным статистики, на 2 сентября картофель в среднем по стране стоил 194 тенге за килограмм, что на 3,9 % ниже, чем неделей ранее.

Что касается экспорта, технические трудности с оформлением фитосанитарных сертификатов, возникшие в августе, уже устранены.

На 4 сентября оформлены документы на 8,7 тыс. тонн картофеля, отправленных в Узбекистан.