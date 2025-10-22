В Казахстане сохраняется высокий уровень общественного согласия — более 95% граждан считают межэтнические отношения в стране стабильными и благополучными, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, отметив, что работа по укреплению гражданского единства и развитию межэтнического диалога продолжается на системной основе.

Сегодня в Казахстане проживают представители более ста этносов, объединённые идеей построения Справедливого Казахстана. В стране действует многоуровневая система реализации государственной политики в этой сфере — от центральных институтов до региональных ассамблей. Особое внимание уделяется мониторингу общественных настроений и развитию практики этномедиации: с 2022 года функционирует Центр этномедиации, а по всей стране работают 80 информационно-разъяснительных групп.

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана объединены свыше тысячи этнокультурных объединений и около 4000 общественных структур. В 2025 году впервые созданы районные ассамблеи в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях. Молодёжное крыло "Ассамблея жастары" объединяет более 10 тысяч участников, продвигая межкультурный диалог и гражданскую идентичность. Казахстанский опыт межэтнического согласия получил признание на международной арене.

При Ассамблее действуют Центр народной дипломатии и Корпус послов дружбы, а организация "Ассамблея жастары" представляет страну в структурах ЮНЕСКО и Совета Европы. В этом году Ассамблея народа Казахстана отмечает своё 30-летие — к юбилею по всей стране проведено более 10 тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше миллиона человек.