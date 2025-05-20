Министерство здравохранения в 2025 году проверило191 школу, в том числе 54 пищеблоков. Из-за выявленных нарушений санитарных норм учебные заведения были оштрафованы свыша на 12 млн, сообщила глава ведомства Акмарал Альзанарова, передает BAQ.KZ.

"Выявленные системные нарушения: аварийные здания; отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений; перегруженность школ; плохие санитарно-технические условия и другие. В результате - выдано 150 предписаний, наложены штрафы на сумму свыше 12 млн тенге (12 779 000 тг), отстранены от работы 31 человек. Шесть дел передано в суд", - сказала министр на заседании правительства.

В связи с этим министр обратилась к акимам регионов и попросила их обеспечить устранение нарушений к новому учебному году.

Ранее Акмарал Альназарова на заседании правительства рассказала о новом стандарте питания школьников.