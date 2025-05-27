  • 27 Мая, 15:46
  • BAIGENEWS

Свыше шести тысяч тонн мусора вывезли из Астаны

Столица Казахстана очищает дворы, парки и арыки.

Сегодня, 15:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Астаны Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
56
Фото: Акимат Астаны

Астана продолжает масштабную экологическую кампанию в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". С началом весны столица превратилась в огромную зелёную строительную площадку, где чистота, благоустройство и забота об окружающей среде стали общим делом, передаёт BAQ.KZ. 

В экоакции под девизом "Астана – образец чистоты и порядка" приняли участие более 230 тысяч жителей, свыше 14 тысяч организаций и предприятий, а также 5 260 единиц спецтехники. В уборке задействованы все шесть районов города, включая многоквартирные дворы, частный сектор, парки, скверы и объекты культурного значения.

Что сделано:

  • Очищены 31 тыс. дворовых территорий

  • Приведены в порядок 200 парков и скверов

  • Отремонтированы тротуары, брусчатка и плитка общей площадью 33 800 м²

  • Вывезено 6 000 тонн мусора

  • Очищены 114 тыс. км арыков

  • Ухожены 84 объекта историко-культурного значения и более 50 фонтанов

Горожане активно используют чат-бот @TazaQazBot, через который сообщают о проблемах благоустройства, свалках, состоянии дорог и озеленения. Онлайн-платформа обеспечивает быструю реакцию и помогает оперативно решать вопросы.

"Чистота города — это результат ежедневной совместной работы акимата, жителей, ОСИ, бизнеса и волонтёров. Астана показывает, каким может быть современный зелёный мегаполис", — говорится на официальном сайте акимата столицы.

5 июня, в честь Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды, в Астане пройдут:

  • творческие и познавательные мероприятия для школьников,

  • экологические уроки на природе,

  • экскурсии,

  • флешмобы и челленджи под слоганом "Таза Қазақстан – таза болашақ" ("Чистый Казахстан — чистое будущее").

Экоакция станет не просто ежегодным мероприятием, а устойчивым движением к улучшению качества городской среды.

Самое читаемое

Наверх