Астана продолжает масштабную экологическую кампанию в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". С началом весны столица превратилась в огромную зелёную строительную площадку, где чистота, благоустройство и забота об окружающей среде стали общим делом, передаёт BAQ.KZ.

В экоакции под девизом "Астана – образец чистоты и порядка" приняли участие более 230 тысяч жителей, свыше 14 тысяч организаций и предприятий, а также 5 260 единиц спецтехники. В уборке задействованы все шесть районов города, включая многоквартирные дворы, частный сектор, парки, скверы и объекты культурного значения.

Что сделано:

Очищены 31 тыс. дворовых территорий

Приведены в порядок 200 парков и скверов

Отремонтированы тротуары, брусчатка и плитка общей площадью 33 800 м²

Вывезено 6 000 тонн мусора

Очищены 114 тыс. км арыков

Ухожены 84 объекта историко-культурного значения и более 50 фонтанов

Горожане активно используют чат-бот @TazaQazBot, через который сообщают о проблемах благоустройства, свалках, состоянии дорог и озеленения. Онлайн-платформа обеспечивает быструю реакцию и помогает оперативно решать вопросы.

"Чистота города — это результат ежедневной совместной работы акимата, жителей, ОСИ, бизнеса и волонтёров. Астана показывает, каким может быть современный зелёный мегаполис", — говорится на официальном сайте акимата столицы.

5 июня, в честь Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды, в Астане пройдут:

творческие и познавательные мероприятия для школьников,

экологические уроки на природе,

экскурсии,

флешмобы и челленджи под слоганом "Таза Қазақстан – таза болашақ" ("Чистый Казахстан — чистое будущее").

Экоакция станет не просто ежегодным мероприятием, а устойчивым движением к улучшению качества городской среды.