Свыше шести тысяч тонн мусора вывезли из Астаны
Столица Казахстана очищает дворы, парки и арыки.
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Астана продолжает масштабную экологическую кампанию в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". С началом весны столица превратилась в огромную зелёную строительную площадку, где чистота, благоустройство и забота об окружающей среде стали общим делом, передаёт BAQ.KZ.
В экоакции под девизом "Астана – образец чистоты и порядка" приняли участие более 230 тысяч жителей, свыше 14 тысяч организаций и предприятий, а также 5 260 единиц спецтехники. В уборке задействованы все шесть районов города, включая многоквартирные дворы, частный сектор, парки, скверы и объекты культурного значения.
Что сделано:
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Очищены 31 тыс. дворовых территорий
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Приведены в порядок 200 парков и скверов
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Отремонтированы тротуары, брусчатка и плитка общей площадью 33 800 м²
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Вывезено 6 000 тонн мусора
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Очищены 114 тыс. км арыков
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Ухожены 84 объекта историко-культурного значения и более 50 фонтанов
Горожане активно используют чат-бот @TazaQazBot, через который сообщают о проблемах благоустройства, свалках, состоянии дорог и озеленения. Онлайн-платформа обеспечивает быструю реакцию и помогает оперативно решать вопросы.
"Чистота города — это результат ежедневной совместной работы акимата, жителей, ОСИ, бизнеса и волонтёров. Астана показывает, каким может быть современный зелёный мегаполис", — говорится на официальном сайте акимата столицы.
5 июня, в честь Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды, в Астане пройдут:
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творческие и познавательные мероприятия для школьников,
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экологические уроки на природе,
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экскурсии,
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флешмобы и челленджи под слоганом "Таза Қазақстан – таза болашақ" ("Чистый Казахстан — чистое будущее").
Экоакция станет не просто ежегодным мероприятием, а устойчивым движением к улучшению качества городской среды.
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