Французские власти усилили расследование громкого ограбления Лувра, произошедшего 19 октября в Париже. По данным прокуратуры, к делу привлечено более ста следователей, что в десять раз превышает обычный масштаб подобных расследований, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает издание Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на прокурора Парижа Лор Бекко, изначально в деле участвовало около 60 сотрудников, однако с прошлого воскресенья их число увеличили до более чем 100.

Ограбление произошло утром 19 октября. Неизвестные преступники за семь минут вынесли из музея ювелирные украшения, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, а также другие ценные экспонаты.

По оценке прокуратуры, ущерб от кражи составляет около 88 миллионов евро. Инцидент уже называют самым дерзким ограблением Лувра со времен похищения картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в 1911 году.

Отмечается, что похищенные драгоценности не были застрахованы, о чем сообщили в Министерстве культуры Франции изданию Financial Times.

Парижская прокуратура заявила, что в расследовании задействованы лучшие специалисты, включая экспертов по организованной преступности и искусствоведов. Ведется поиск возможных посредников, которые могли быть причастны к продаже украденных реликвий.