Сын Дональда Трампа намекнул на возможное участие в президентских выборах США

Сам Дональд Трамп сообщил, что больше не будет участвовать в выборах президента.

Фото: Report

Сын действующего президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, допустил, что в будущем может рассмотреть возможность участия в президентских выборах. Об этом он заявил в интервью японскому изданию Nikkei, передаёт BAQ.KZ.

"Я не говорю “нет”, но я и не говорю “да”", — отметил он, добавив, что пока предпочитает заниматься бизнесом.

Эрик Трамп возглавляет криптовалютную компанию World Liberty Financial и признался, что ему нравится работать в этой сфере.

При этом он подчеркнул, что никогда не исключает для себя новых возможностей, включая политическую карьеру.

Напомним, сам Дональд Трамп 5 августа сообщил, что, скорее всего, больше не будет участвовать в выборах президента. Конституция США запрещает одному человеку занимать высший государственный пост более двух сроков.

