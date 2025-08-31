Сын Дональда Трампа намекнул на возможное участие в президентских выборах США
Сам Дональд Трамп сообщил, что больше не будет участвовать в выборах президента.
Сын действующего президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, допустил, что в будущем может рассмотреть возможность участия в президентских выборах. Об этом он заявил в интервью японскому изданию Nikkei, передаёт BAQ.KZ.
"Я не говорю “нет”, но я и не говорю “да”", — отметил он, добавив, что пока предпочитает заниматься бизнесом.
Эрик Трамп возглавляет криптовалютную компанию World Liberty Financial и признался, что ему нравится работать в этой сфере.
При этом он подчеркнул, что никогда не исключает для себя новых возможностей, включая политическую карьеру.
Напомним, сам Дональд Трамп 5 августа сообщил, что, скорее всего, больше не будет участвовать в выборах президента. Конституция США запрещает одному человеку занимать высший государственный пост более двух сроков.
