Сын Криштиану Роналду может попасть в основной состав саудовского клуба
Он сейчас выступает за юношескую команду клуба.
Сегодня 2026, 03:29
Сегодня 2026, 03:29Сегодня 2026, 03:29
115Фото: Istockphoto
Саудовский клуб «Аль-Наср» может со следующего сезона включить 15-летнего Криштиану Роналду-младшего в основной состав команды, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
По информации издания, решение о возможном переходе юного футболиста в главную команду будет принято по итогам текущего сезона. Руководство клуба оценит его форму, уровень подготовки и потенциальную пользу для состава.
В настоящее время Роналду-младший выступает за юношескую команду клуба.
Его отец, Криштиану Роналду, выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В своей карьере он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, а также лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов и национальных сборных.
Окончательное решение по будущему Роналду-младшего в основном составе ожидается после завершения сезона.
