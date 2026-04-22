Сын Криштиану Роналду может попасть в основной состав саудовского клуба

Саудовский клуб «Аль-Наср» может со следующего сезона включить 15-летнего Криштиану Роналду-младшего в основной состав команды, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК

По информации издания, решение о возможном переходе юного футболиста в главную команду будет принято по итогам текущего сезона. Руководство клуба оценит его форму, уровень подготовки и потенциальную пользу для состава.

В настоящее время Роналду-младший выступает за юношескую команду клуба.

Его отец, Криштиану Роналду, выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В своей карьере он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, а также лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов и национальных сборных.

