В Норвегии взят под стражу Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Метте-Марит. Завтра, 3 февраля, в Осло он предстанет перед судом по делу о ряде тяжких правонарушений, включая сексуальные домогательства, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщает агентство Associated Press, обвинение включает 38 пунктов, в том числе эпизоды насилия, угроз, нарушение судебных запретов, а также другие противоправные действия. Суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения и дальнейшем содержании под стражей.



Хейби может грозить до 10 лет тюремного заключения в случае признания виновным на судебном процессе, который, как ожидается, продлится до середины марта. Он находился под пристальным вниманием с тех пор, как в 2024 году его неоднократно задерживали по различным обвинениям в правонарушениях. Однако до 1 февраля 2026 года он оставался на свободе в ожидании суда.



Мариус Борг Хейби - сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола кронпринца Хокона. Он не входит в состав королевской семьи, не имеет титула и не выполняет официальных обязанностей. Королевский двор ранее заявлял, что не намерен комментировать судебный процесс.