В кулуарах Мажилиса журналисты задали вопрос вице-министру внутренних дел Санжару Адилову о возможных фактах перепродажи билетов на концерт с наценкой в 200%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В частности, речь шла о том, что сыновья казахстанских артистов Сакена Майгазиева и Нурлана Еспанова якобы реализовывали по 50 билетов каждый по завышенной цене.

"По поступлению с данной информацией. Я сейчас от вас ее получил, мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо официальное обращение. В обязательном порядке мы проведем проверку и примем процессуальное решение", – сказал вице-министр.

Журналисты отметили, что в социальных сетях появилось множество жалоб: люди не смогли попасть на концерт именно из-за перекупщиков.