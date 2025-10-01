Сыновья артистов перепродавали билеты на матч "Кайрат – Реал": МВД пообещало проверить факты
По данным СМИ, билеты с 200-процентной наценкой лишили многих болельщиков шанса попасть на игру.
В кулуарах Мажилиса журналисты задали вопрос вице-министру внутренних дел Санжару Адилову о возможных фактах перепродажи билетов на концерт с наценкой в 200%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В частности, речь шла о том, что сыновья казахстанских артистов Сакена Майгазиева и Нурлана Еспанова якобы реализовывали по 50 билетов каждый по завышенной цене.
"По поступлению с данной информацией. Я сейчас от вас ее получил, мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо официальное обращение. В обязательном порядке мы проведем проверку и примем процессуальное решение", – сказал вице-министр.
Журналисты отметили, что в социальных сетях появилось множество жалоб: люди не смогли попасть на концерт именно из-за перекупщиков.
"Я этих жалоб не видел. Но в любом случае мы проведем проверочное мероприятие в обязательном порядке", – добавил Санжар Адилов.