Сыновья Трампа инвестировали в проект по добыче вольфрама в Казахстане

Сыновья президента США Дональд Трамп — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший — стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, в августе 2025 года братья приобрели долю в строительной компании Skyline Builders. В результате серии сделок структура получила 20% в компании Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital. Позднее Kaz Resources объединилась со структурой Cove Kaz Capital, контролирующей проекты в Казахстане, а также с Skyline.

Сообщается, что объединённая компания планирует провести первичное размещение акций (IPO) на NASDAQ под брендом Kaz Resources.

Кроме того, в 2025 году Экспортно-импортный банк США и DFC одобрили финансирование проектов по добыче вольфрама в Казахстане на сумму до 1,6 млрд долларов. Контрольный пакет в этих проектах получила структура Cove Kaz Capital.

Представитель Дональда Трампа-младшего отметил, что он выступает в качестве пассивного инвестора, не участвует в операционной деятельности и не взаимодействует с государственными органами в интересах компаний.

Напомним, в ноябре 2025 года в рамках саммита «Центральная Азия — США» («С5+1») были подписаны коммерческие соглашения между Казахстаном и США на сумму более 17 млрд долларов с участием Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа.