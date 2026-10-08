Сыну экс-президента Кыргызстана Кадырбеку Атамбаеву вынесли приговор по делу о подготовке к массовым беспорядкам

Сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека по делу о подготовке к массовым беспорядкам, сообщает 24.kg

По этому же делу суд вынес приговоры другим обвиняемым, в том числе представителям партии «Социал-демократы».

Суд признал Кадырбека Атамбаева виновным и назначил ему 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие фигуранты дела также получили сроки от 2 до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые готовили массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов парламента. В конце ноября 2025 года по делу были задержаны Кадырбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, Эрмек Эрматов, бывшие депутаты Жогорку Кенеша Кубанычбек Кадыров и Шайлообек Атазов, бизнесмен Урмат Барыктабасов, бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев и другие. МВД Кыргызстана сообщало о задержании десяти человек.

Рассмотрение дела по существу началось 14 июля в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходил в закрытом режиме.