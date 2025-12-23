Мангистаускую область могут выбрать основной площадкой для съёмок нового фильма с участием мировой кинозвезды Джеки Чана. Об этом стало известно на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима Мангистауской области, переговоры с представителями съёмочной группы велись на протяжении нескольких месяцев. Команда актёра уже посещала регион, в том числе без официального уведомления, после чего было принято предварительное решение в пользу Мангистау.

Как отметил глава региона, продюсер и режиссёр проекта уже утвердили ключевые визуальные ориентиры будущего фильма. В числе возможных локаций называются урочище Бозжыра и побережье Каспийского моря в черте Актау.

"Мне показывали предварительные материалы, перед началом съёмок они делают анимационные раскадровки. И там я увидел Бозжыру и берег Каспийского моря в Актау. В процессе работы локации могут корректироваться, но, по моему мнению, речь идёт именно об этих местах", - сообщил аким области.

Точные сроки начала съёмочного процесса пока не определены. По предварительным оценкам, съёмки могут стартовать во втором квартале следующего года. Ожидается, что в регион приедет крупная команда численностью до 300–400 человек, что потребует предварительной подготовки гостиничной и логистической инфраструктуры.

В акимате подчеркнули, что регион готов к приёму международной съёмочной группы и заинтересован в развитии кинопроизводства и продвижении туристического потенциала Мангистауской области на мировом уровне.