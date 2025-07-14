Съёмку запретили: началось главное разбирательство по делу Перизат Кайрат
Журналистов перевели в пресс-центр, в зал суда допущены только участники процесса.
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Сегодня в Специализированном межрайонном следственном суде города Астаны началось главное судебное разбирательство по резонансному делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, под видом благотворительности они присвоили более 3,5 миллиарда тенге, сообщает BAQ.KZ.
Перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса. Такое решение принято в рамках обеспечения процессуального порядка.
"Согласно материалам досудебного расследования, Кайрат Перизат и Гайни Алашбаева , действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления вредных последствий и желая их наступления, совершили ряд тяжких уголовных правонарушений против собственности и в сфере экономической деятельности", - зачитала обвинительный акт прокурор Оразалина.
Согласно пункту 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О благотворительной деятельности", благотворительность — это социально полезная деятельность, основанная на оказании безвозмездной помощи или помощи на льготных условиях, направленная на удовлетворение гуманных потребностей в форме филантропической, спонсорской и меценатской деятельности, а также поддержки малой Родины.
27 ноября 2018 года благотворительный фонд "Халык" запустил интернет-платформу Bizbigemiz.kz для безвозмездного финансирования социальных инициатив. Платформа получила широкую популярность в апреле 2020 года в период оказания помощи населению в условиях пандемии COVID-19 под лозунгом "Biz Birgemiz".
Кайрат Перизат, достоверно зная о высокой степени доверия граждан к данной платформе и к идее коллективной благотворительности, сформировала преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, переданных в качестве пожертвований от граждан и юридических лиц, путём обмана и злоупотребления доверием.
В рамках реализации преступного плана Кайрат предприняла следующие действия:
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Создала общественное объединение, в названии которого использовала популярный общественный слоган "Biz Birgemiz", с целью формирования у граждан ошибочного представления о легитимности и аффилированности организации с действующими благотворительными инициативами.
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Открыла банковские счета на своё имя и на имя своей матери, Алашбаевой Гайни, через которые аккумулировались денежные средства, поступавшие под видом благотворительной помощи.
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Осуществляла сбор средств, позиционируя свою деятельность как направленную на помощь социально уязвимым слоям населения, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, военных конфликтов и гуманитарных катастроф.
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Организовывала благотворительные мероприятия, аукционы и информационные кампании в социальных сетях, публикуя призывы к пожертвованиям и формируя положительный общественный имидж.
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С целью сокрытия преступной деятельности часть поступивших средств действительно направлялась на адресную помощь, что позволяло формировать иллюзию прозрачности и эффективности деятельности объединения.
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Основная часть средств, по данным следствия, использовалась для личного обогащения — приобретения ювелирных изделий, недвижимости, оплаты туристических поездок, а также формирования образа "успешных предпринимателей", что, в свою очередь, служило прикрытием для отмывания доходов, полученных преступным путём.
Кроме того, к действиям обвиняемых было привлечено близкое окружение: родственники и доверенные лица осуществляли обналичивание похищенных денежных средств и участие в их легализации.
Таким образом, согласно официальной версии следствия, преступный умысел был тщательно спланирован и реализован в форме организованной схемы хищения и последующего отмывания средств, маскируемой под социально-ориентированную благотворительность.
Редакция BAQ.KZ продолжает следить за развитием событий и оперативно сообщит об итогах заседания.
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