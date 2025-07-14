Сегодня в Специализированном межрайонном следственном суде города Астаны началось главное судебное разбирательство по резонансному делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, под видом благотворительности они присвоили более 3,5 миллиарда тенге, сообщает BAQ.KZ.

Перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса. Такое решение принято в рамках обеспечения процессуального порядка.

"Согласно материалам досудебного расследования, Кайрат Перизат и Гайни Алашбаева , действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления вредных последствий и желая их наступления, совершили ряд тяжких уголовных правонарушений против собственности и в сфере экономической деятельности", - зачитала обвинительный акт прокурор Оразалина.

Согласно пункту 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О благотворительной деятельности", благотворительность — это социально полезная деятельность, основанная на оказании безвозмездной помощи или помощи на льготных условиях, направленная на удовлетворение гуманных потребностей в форме филантропической, спонсорской и меценатской деятельности, а также поддержки малой Родины.

27 ноября 2018 года благотворительный фонд "Халык" запустил интернет-платформу Bizbigemiz.kz для безвозмездного финансирования социальных инициатив. Платформа получила широкую популярность в апреле 2020 года в период оказания помощи населению в условиях пандемии COVID-19 под лозунгом "Biz Birgemiz".

Кайрат Перизат, достоверно зная о высокой степени доверия граждан к данной платформе и к идее коллективной благотворительности, сформировала преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, переданных в качестве пожертвований от граждан и юридических лиц, путём обмана и злоупотребления доверием.

В рамках реализации преступного плана Кайрат предприняла следующие действия:

Создала общественное объединение, в названии которого использовала популярный общественный слоган "Biz Birgemiz", с целью формирования у граждан ошибочного представления о легитимности и аффилированности организации с действующими благотворительными инициативами. Открыла банковские счета на своё имя и на имя своей матери, Алашбаевой Гайни, через которые аккумулировались денежные средства, поступавшие под видом благотворительной помощи. Осуществляла сбор средств, позиционируя свою деятельность как направленную на помощь социально уязвимым слоям населения, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, военных конфликтов и гуманитарных катастроф. Организовывала благотворительные мероприятия, аукционы и информационные кампании в социальных сетях, публикуя призывы к пожертвованиям и формируя положительный общественный имидж. С целью сокрытия преступной деятельности часть поступивших средств действительно направлялась на адресную помощь, что позволяло формировать иллюзию прозрачности и эффективности деятельности объединения. Основная часть средств, по данным следствия, использовалась для личного обогащения — приобретения ювелирных изделий, недвижимости, оплаты туристических поездок, а также формирования образа "успешных предпринимателей", что, в свою очередь, служило прикрытием для отмывания доходов, полученных преступным путём.

Кроме того, к действиям обвиняемых было привлечено близкое окружение: родственники и доверенные лица осуществляли обналичивание похищенных денежных средств и участие в их легализации.

Таким образом, согласно официальной версии следствия, преступный умысел был тщательно спланирован и реализован в форме организованной схемы хищения и последующего отмывания средств, маскируемой под социально-ориентированную благотворительность.

Редакция BAQ.KZ продолжает следить за развитием событий и оперативно сообщит об итогах заседания.