Развитие внутреннего туризма становится всё более заметным трендом в Казахстане. Один из акцентов госполитики в этой сфере — поддержка гастрономического туризма как способа оживить региональную экономику, сохранить ремесленные традиции и предложить туристам новый формат знакомства со страной. На практике такие инициативы реализуются не только в крупных городах, но и в сельской местности. Пример тому — семейная сыроварня в селе Катарколь Акмолинской области. Подробнее в материале корреспондента BAQ.kz.

Здесь сыр делают вручную, из местного молока, а рядом с производством проводят экскурсии, дегустации и рассказывают, как рождается вкус — от пастбища до готового продукта.

"Мы хотим, чтобы люди понимали, что сыр — это не просто продукт. Это часть культуры, ремесла и истории края. Через экскурсии и дегустации мы показываем, как сыр рождается, как он созревает, и даём возможность гостям почувствовать связь с природой и традициями Бурабая", — рассказывает Руслан Соколов, основатель семейного дела.

Семья Соколовых переехала в Катарколь несколько лет назад и решила заняться сыроварением. Начинали с малого: пробовали рецепты, изучали технологии, работали с местными фермерами. Со временем дело стало расти — вместе с интересом со стороны туристов.

Туристы едут не только за природой

Сегодня экскурсии на сыроварню стали одной из точек притяжения для гостей региона. Сюда приезжают не только отдыхающие из Бурабая, но и школьные группы из соседних сёл и районов.

"К нам приезжают дети и взрослые, которые хотят понимать, откуда берётся еда, как её правильно готовить и употреблять. Мы через экскурсии учим любовь к натуральным продуктам и показываем, что региональные традиции могут быть интересны и полезны", — говорит Соколов.

Особый акцент — на молодёжи. Через простое знакомство с процессом производства здесь стараются показать, что работа руками, ремесло, профессии, связанные с едой и сельским хозяйством, могут быть востребованными и достойными.

"Экскурсии помогают гостям, особенно молодёжи, понять, что ремесло и профессии, связанные с производством качественной еды, могут быть интересными и востребованными", — отмечает он.

Процесс сыроварения — это не просто варка молока. Он начинается с фермы, где доят коров и коз. Молоко фильтруется, пастеризуется, к нему добавляются специальные закваски и ферменты. Потом начинается ферментация, формируется сырное зерно, и только после этого — соление и созревание. Некоторые сыры вызревают больше года.

"Мы сотрудничаем с местными фермерами, чтобы контролировать качество сырья. Козье молоко у нас своё, а коровье поставляет постоянный партнёр, который работает с нами уже шесть лет. Такой подход позволяет нам сохранять индивидуальные вкусовые характеристики каждого сыра", — поясняет Соколов.

Всего на производстве делают более десятка сортов сыра — от мягких до выдержанных. Используют местное молоко и учитывают особенности климата и трав, на которых пасутся животные. Это, по словам сыроделов, и создаёт "вкус региона".

Работают на сыроварне всей семьёй. Супруга Руслана организует экскурсии и дегустации, сын помогает с уходом за сырами, ещё несколько человек занимаются переработкой молока и другими производственными задачами. Такой формат, говорят в семье, помогает не только вести дело, но и привлекать внимание к сельской жизни и возможностям, которые она даёт.

"Мы хотим, чтобы семейное дело росло и развивалось, создавая новые рабочие места и укрепляя региональную экономику. В Год рабочих профессий нам особенно важно показывать молодёжи, что труд и ремесло могут быть интересными и востребованными", — говорит Соколов.

Казахстанский сыр за границей

Несмотря на небольшой масштаб, продукция, которую делают в Катарколе, уже не раз участвовала в международных конкурсах. В разные годы сыры получали награды во Франции, в России и в Казахстане. Это даёт производителям уверенность, что качественный продукт можно создавать и в условиях сельской местности, опираясь на местное сырьё и традиции.

"Каждый наш сыр уникален, потому что мы учитываем особенности края: траву, молоко, климат. Это создаёт уникальные вкусовые ноты, которые невозможно повторить в другом регионе. Любовь и внимание к каждой детали делают наш продукт особенным", — делится Руслан Соколов.

История из Катарколя — это не только про сыр. Это про то, как на базе одного небольшого дела можно объединить туризм, образование, ремесло и любовь к родному краю. Туристы, которые приезжают в Бурабай за природой, всё чаще ищут здесь и что-то более личное — вкусы, истории, людей.