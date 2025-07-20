  • 20 Июля, 18:47
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Сырға салу по-японски: казахстанка опубликовала трогательное видео

В Японии провели казахский обряд сырға салу.

Сегодня, 17:13
АВТОР
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Скриншот видео Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: Скриншот видео

Айгерим Козбакова из Кокшетау опубликовала видео, где родственники жениха надели на невесту - японку серьги по всем казахским традициям, передает BAQ.KZ.

Казахстанка написала на странице в социальных сетях, что церемония прошла в префектуре Миядзаки - невеста японка, а жених - казах. Молодые решили провести обряд по всем казахским традициям. Родственники жениха надели на девушку серьги, а старшие благословили пару.

Кроме того, японские родственники примерили на себя казахские шапаны, что вызвало улыбки на их лицах.

Сырға салу - это казахский свадебный обряд, во время которого будущая свекровь надевает серьги невесте, символизируя ее согласие на брак и объявление ее официальной невестой.

 
 
 
 
 
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Публикация от Козбакова Айгерим (@kozbakova_aigerim1207)

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