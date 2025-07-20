Айгерим Козбакова из Кокшетау опубликовала видео, где родственники жениха надели на невесту - японку серьги по всем казахским традициям, передает BAQ.KZ.

Казахстанка написала на странице в социальных сетях, что церемония прошла в префектуре Миядзаки - невеста японка, а жених - казах. Молодые решили провести обряд по всем казахским традициям. Родственники жениха надели на девушку серьги, а старшие благословили пару.

Кроме того, японские родственники примерили на себя казахские шапаны, что вызвало улыбки на их лицах.

Сырға салу - это казахский свадебный обряд, во время которого будущая свекровь надевает серьги невесте, символизируя ее согласие на брак и объявление ее официальной невестой.