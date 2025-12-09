Министерство национальной экономики РК утвердило приказ об установлении перечней товаров, ввозимых для переработки, при импорте которых предприятия смогут воспользоваться механизмом отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), передает BAQ.KZ.

Документ также определяет категории налогоплательщиков, имеющих право на такую отсрочку, в соответствии с пунктом 2 статьи 134 Налогового кодекса РК.

Новые правила не распространяются на импорт товаров из стран – участниц Евразийского экономического союза.

В утвержденные списки включены товары, производство которых в Казахстане отсутствует либо не покрывает потребности внутреннего рынка, но которые необходимы для работы перерабатывающих отраслей.

Отмечается, что мера направлена на повышение доступности сырья и комплектующих для предприятий. Отсрочка по уплате НДС позволит бизнесу не отвлекать оборотные средства при ввозе критически важных товаров и поддержать финансовую устойчивость перерабатывающих производств.

Порядок и сроки предоставления отсрочки будут дополнительно определены уполномоченным органом, осуществляющим администрирование налогов и обязательных платежей в бюджет.