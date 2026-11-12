Сжечь нельзя переработать: где поставить запятую с мусорными заводами за 293 млрд теңге

Три мегаполиса, 293 млрд теңге и больше 4 тысяч тонн мусора в сутки. В Астане, Алматы и Шымкенте построят заводы, которые будут превращать отходы в тепло и электричество. Звучит как решение вечной проблемы со свалками. Но эксперт предупреждает, если просто сжигать все подряд, переработчики могут остаться без сырья.

Заводы должны разгрузить полигоны. Но как они уживутся с теми, кто мусор перерабатывает? Что сжигание принесет отечественной переработке, новые возможности или новые риски? Разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Сколько мусора проглотят новые заводы

О строительстве заводов по производству энергии из отходов на 293 млрд теңге рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

Аппетиты у заводов разные. Астанинский будет перерабатывать 1 500 тонн твердых бытовых отходов в сутки, алматинский 1 600 тонн, шымкентский 1 000 тонн. Электрическая мощность составит 50, 60 и 24 МВт соответственно.

Вместе это 4 100 тонн в сутки, или примерно 1,5 млн тонн в год.

Цифра солидная. По словам эксперта в сфере управления отходами Данияра Байгараева, всего в Казахстане ежегодно образуется около 5 млн тонн твердых коммунальных отходов, так что заводы закроют значительную часть объема. Но смотреть, считает эксперт, нужно не только на мощность, а на то, какое место заводы займут во всей системе.

Простой пример. По данным Байгараева, одна только Астана производит около 3 тысяч тонн мусора в сутки. Завод возьмет половину. А остальное?

«Если в сутки образуется 3 тысячи тонн отходов, а завод принимает только их часть, то важно, куда пойдет оставшийся объем. Его отвезут на полигон, направят на перерабатывающий комплекс или распределят между другими предприятиями? Все это должно быть заранее четко спланировано», говорит Данияр Байгараев.

Есть и неудобная цифра. В Астане уже работает сортировочно-перерабатывающий комплекс, но, по данным эксперта, перерабатывается лишь около 0,9–1% отходов, которые туда привозят. Поэтому он советует заранее продумать, как после запуска завода будут работать сортировка и переработка, и связать новые проекты с действующими предприятиями.

Европа сортирует, Китай сжигает

В мире, рассказывает Данияр Байгараев, два основных пути. Первый, сжигать все или почти все и получать энергию. Второй, сначала сортировать, пригодное отправлять в переработку как сырье, а сжигать только остатки.

Эксперт за второй путь. Так работает Европа, где сжигание не первый шаг, а последняя ступень для того, что переработать уже нельзя.

«В европейской модели отходы сначала собирают и отправляют на сортировку. Бумагу, пластик, металл и другие материалы, пригодные для повторного применения, перерабатывают. А сжигают только оставшуюся часть, то есть отходы, которые нельзя переработать. Так мы получаем из отходов максимум ресурсов и извлекаем их экономическую ценность», говорит эксперт.

Модель, где в топку идет основная часть мусора, он связывает с Китаем. Там сжигание дает городам тепло и электроэнергию.

Казахстан официально сделал выбор в пользу европейского пути. уже выбрал европейский путь. Байгараев напоминает, что законодательство и стратегические документы страны ставят переработку на первое место. В Концепции управления всеми видами отходов, утвержденной Правительством 31 декабря 2025 года, записана цель довести долю переработки минимум до 40%.

Завод, который нельзя оставить голодным

Здесь и кроется главный вопрос. Мусоросжигательному заводу нужно постоянно что-то сжигать, иначе инвестор теряет деньги.

«После запуска завода его будут стараться не останавливать. Ведь даже один день простоя приносит инвестору финансовые потери. Поэтому отходы должны поступать на завод непрерывно. И здесь возникает вопрос, сколько сырья останется перерабатывающим предприятиям и не начнется ли конкуренция между предприятиями отрасли», говорит Данияр Байгараев.

Его рецепт в том, чтобы не сталкивать сжигание и переработку лбами, а выстроить их как этапы одной системы, которые дополняют друг друга.

Мусор, который стоит денег

Бумага, пластик и металл, по словам эксперта, не только экологическая история, но и экономическая. Из них можно делать продукцию в Казахстане, а не везти ее из-за рубежа. Макулатура, например, становится сырьем для производителей бумажной продукции.

«Мы можем переработать бумагу и вернуть ее в экономику. Это один из путей импортозамещения. Перерабатывающие предприятия могут превращать отходы в сырье и выпускать новую продукцию. Поэтому, отправляя сразу все отходы на сжигание, мы не должны терять этот потенциал экономики», говорит специалист.

Экономика у двух отраслей разная. Мусоросжигательные заводы зарабатывают на энергии, переработчики на новой продукции из сырья. Поэтому, считает эксперт, их не нужно сравнивать, нужно понять, как они будут работать вместе.

Идеальная схема, по Байгараеву, выглядит так. Собрали, отсортировали, переработали, а то, что переработать нельзя, сожгли или безопасно захоронили. И сырье вернулось в экономику, и полигоны вздохнули свободнее.

Каждый мусоровоз под камерой

Чтобы понимать, сколько мусора реально есть, в Астане запустили пилотный проект цифрового контроля за вывозом отходов. Система следит за каждой контейнерной площадкой, маршрутом мусоровозов и объемом привезенного мусора.

Работает это просто. Мусоровоз приезжает на площадку и фотографирует ее до и после работы. По этим снимкам видно, что мусор вывезли, погрузили и доставили на перерабатывающий комплекс.

Байгараев уверен, что такая система поможет и новым заводам. Инвестору мало знать общий объем мусора в городе, ему важно, откуда именно его соберут и как привезут.

Обратный пример эксперт привел из Павлодара. Там предприятия, которые перерабатывают бумажные и целлюлозные отходы, по его словам, столкнулись с тем, что не могут собрать нужный объем сырья. Значит, система сбора и доставки отходов еще не выстроена до конца.

Помочь, по мнению эксперта, может национальная цифровая платформа. Но одной программы мало. Нужны законодательные механизмы обращения с отходами и специализированные структуры, которые будут эти правила выполнять.

Кто заплатит за все это

Самый житейский вопрос касается тарифа за вывоз мусора.

Зарабатывать такие заводы, по словам Данияра Байгараева, будут на двух вещах. Это плата по тарифу за каждую принятую тонну и продажа тепла, полученного при сжигании.

А дальше все зависит от того, какой путь пройдет мусор. Если его сначала повезут на сортировку, потом на завод, а остатки еще и на полигон, каждый этап добавит расходы. И в итоге они могут лечь на тариф за вывоз мусора.

«Здесь все расходы нужно просчитать заранее. У каждого этапа, сбора, сортировки, переработки, сжигания и захоронения, своя стоимость. Если систему организовать неправильно, в конечном счете расходы могут отразиться на тарифе для потребителей», говорит эксперт.

Инвесторам важны объемы приема мусора и условия продажи тепла. Поэтому, считает Байгараев, в договорах государства и инвестора нужно прописывать и обязательства местных исполнительных органов. А выгодность проектов оценивать не только по сумме инвестиций и объему энергии, но и по всем расходам на доставку, переработку и транспортировку отходов.

Есть и неожиданный нюанс. По данным эксперта, одному заводу в Астане может понадобиться около 50 МВт электрической мощности. Значит, при запуске нужно учитывать, выдержит ли городская инженерная инфраструктура.

Мусор, о котором забывают

Свести проблему к бытовым отходам, по словам Данияра Байгараева, было бы ошибкой.

«Отходы нельзя ограничивать только коммунально-бытовым мусором. В Казахстане есть отходы строительства, медицины, электронного оборудования, отработанные масла, горнодобывающие и промышленные отходы. Важно учесть объем каждого из них и законодательно урегулировать пути обращения с ними», говорит эксперт.

Красноречивая деталь касается стихийных свалок. По данным эксперта, бытовой мусор составляет на них лишь около 40%, а 60% приходится на строительные и медицинские отходы. И с медицинскими особенно важно соблюдать порядок специальной обработки и обеззараживания.

У промышленных отходов, по мнению Байгараева, тоже есть цена. Переработав часть из них, можно получить дополнительное сырье и создать рабочие места. Поэтому нужна единая система, которая охватит все виды отходов.

Итог

Заводы в Астане, Алматы и Шымкенте могут дать системе обращения с отходами новые возможности. Но их отдача будет зависеть не только от мощности, но и от связки с действующей переработкой, обеспеченности сырьем и экономики проектов. По мнению Данияра Байгараева, производство энергии из мусора и его переработка должны развиваться параллельно. А начинать нужно с главного, единой системы сбора, сортировки, учета и доставки отходов.