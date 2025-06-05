Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов подтвердил намерение отказаться от уличных табло с курсами валют. По его словам, соответствующее постановление будет принято в ближайшее время, и уже летом или в начале осени обменные пункты начнут убирать такие вывески с улиц, передаёт корреспондент BAQ KZ.

"Не надо воспринимать это как демонтаж каких-то стационарных сооружений. Это просто табло, которые можно взять и убрать", - подчеркнул Сулейменов.

По его словам, инициатива связана с политикой дедолларизации не только в коммерческом обороте и сбережениях, но и в общественном сознании. Уличные табло, по мнению главы Нацбанка, отвлекают граждан и подогревают излишний интерес к колебаниям валют.

"Мы считаем, что пережили тот этап, когда это было важно. Мы придерживаемся курса на дедолларизацию, в том числе ментальную", - пояснил он.

При этом внутри самих обменников курсы валют сохранятся в любой детализации и по всем видам валют. Речь идет исключительно об удалении внешней визуальной информации с улиц.

Отвечая на вопрос, когда именно нововведение вступит в силу, Сулейменов отметил, что срок будет определён после официального принятия постановления. По предварительным данным, это может быть либо летом, либо в начале осени, ориентировочно в сентябре.

Он также добавил, что решение основано не на личных предпочтениях, а на практике других стран, в том числе постсоветского пространства.