Почти полторы сотни лошадей исчезли с пастбищ в Западно-Казахстанской области. Ущерб от предполагаемых краж превысил 86 млн тенге. Полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в шести эпизодах скотокрадства.

Как сообщает Polisia.kz, подозреваемых выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», которое проходило в регионе с 20 по 22 ноября.

Оперативники управления криминальной полиции департамента полиции ЗКО совместно с коллегами из Бокейординского района провели масштабные розыскные мероприятия. В результате удалось задержать группу из четырех человек.

По данным следствия, подозреваемые могут быть причастны к краже 148 лошадей общей стоимостью более 86 млн тенге. Речь идет о шести эпизодах скотокрадства.

С санкции суда всех четверых взяли под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия. Другие подробности уголовного дела пока не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

За кражу скота законодательством предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции отмечают, что работа по выявлению и пресечению скотокрадства в регионе продолжается.