Табун на 86 миллионов: в ЗКО задержали четверых подозреваемых в конокрадстве
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Почти полторы сотни лошадей исчезли с пастбищ в Западно-Казахстанской области. Ущерб от предполагаемых краж превысил 86 млн тенге. Полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в шести эпизодах скотокрадства.
Как сообщает Polisia.kz, подозреваемых выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», которое проходило в регионе с 20 по 22 ноября.
Оперативники управления криминальной полиции департамента полиции ЗКО совместно с коллегами из Бокейординского района провели масштабные розыскные мероприятия. В результате удалось задержать группу из четырех человек.
По данным следствия, подозреваемые могут быть причастны к краже 148 лошадей общей стоимостью более 86 млн тенге. Речь идет о шести эпизодах скотокрадства.
С санкции суда всех четверых взяли под стражу. Сейчас продолжаются следственные действия. Другие подробности уголовного дела пока не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
За кражу скота законодательством предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В полиции отмечают, что работа по выявлению и пресечению скотокрадства в регионе продолжается.