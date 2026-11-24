Таджикистан решил разорвать отношения с Международным уголовным судом
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Таджикистан официально запустил процедуру выхода из Римского статута – документа, на котором основана работа Международного уголовного суда (МУС). Решение вступит в силу через год. Однако этот шаг привлекает внимание не только юридическими последствиями: ранее Душанбе уже оказывался в центре спора с Евросоюзом из-за обязательств перед международным судом.
Официальное уведомление о выходе было направлено Генеральному секретарю ООН 20 ноября 2026 года. Согласно депозитарному уведомлению, решение вступит в силу ровно через год – 20 ноября 2027 года.
Такая процедура предусмотрена самим документом: государство-участник вправе выйти из него, направив письменное уведомление генеральному секретарю ООН. Однако мгновенно закрыть эту страницу не получится – выход приобретает силу только через год после получения уведомления.
Душанбе присоединился к Римскому статуту в 1998 году, а в 2000-м ратифицировал его, став государством — участником соглашения. Теперь, спустя более четверти века, страна решила изменить этот статус.
Что стало отправной точкой спора
У решения есть и политический контекст. В 2025 году Таджикистан подвергся критике со стороны Евросоюза из-за неисполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина.
В ЕС тогда напомнили, что Душанбе является участником Римского статута, а значит, несет предусмотренные документом обязательства, в том числе в отношении решений МУС.
Выход из соглашения означает, что Таджикистан готовится прекратить участие в системе Международного уголовного суда. Окончательно это произойдет осенью 2027 года.
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