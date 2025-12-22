Таиланд допускает возможность прекращения огня на границе с Камбоджей
Таиланд не исключает введения режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта с Камбоджей по итогам специальной встречи министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Соответствующее заявление распространил объединённый пресс-центр Таиланда по ситуации на границе с Камбоджей, в состав которого входят представители Вооружённых сил и Министерства иностранных дел королевства.
В сообщении подчёркивается, что прекращение огня возможно лишь при условии оценки ситуации таиландскими военными. В Бангкоке также заявили, что Камбоджа, которую тайская сторона считает инициатором столкновений, должна продемонстрировать искреннюю готовность к мирному урегулированию.
"Таиланд с самого начала выступал за подлинный и устойчивый мир, однако любые решения должны гарантировать безопасность и защиту наших граждан. Мы ожидаем от Камбоджи чётких шагов, подтверждающих её стремление к прекращению огня и деэскалации", — говорится в заявлении пресс-центра.
Отмечается, что специальная встреча глав МИД стран АСЕАН состоится 22 декабря в Куала-Лумпуре по инициативе премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Ожидается, что в ходе переговоров стороны представят свои позиции и обсудят возможные пути снижения напряжённости на таиландо-камбоджийской границе.
