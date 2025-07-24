Власти Таиланда приняли решение закрыть все пограничные пункты с Камбоджей на фоне обострения конфликта между двумя странами, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

В сообщении говорится, что бои произошли минимум в шести районах, после чего таиландские военные полностью перекрыли переходы на границе.

В ответ на обстрел территории из реактивных систем залпового огня (РСЗО) армия Таиланда нанесла авиаудар, в котором участвовали шесть истребителей F-16. По словам тайских военных, самолёты успешно поразили тяжелое вооружение камбоджийской армии.

Помимо этого, Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня и намерен выслать камбоджийского посла из Таиланда — шаг, отражающий серьёзность дипломатического кризиса.

Ранее в тот же день на спорной границе произошёл вооружённый инцидент, и обе стороны обвинили друг друга в первом выстреле. Обострение конфликта началось ещё в мае после перестрелки на границе, в результате которой погиб камбоджийский солдат.

Причиной напряжённости стали территориальные споры вокруг двух исторических памятников кхмерской архитектуры — храмов Прэахвихеа и Та Моан Тхом, расположенных в пограничной зоне и представляющих важное культурное наследие обеих стран.