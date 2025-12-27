Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что Бангкок не намерен отводить войска с территорий, занятых в ходе пограничного противостояния с Камбоджей, несмотря на предложения камбоджийской стороны начать переговоры с возвратом к прежним позициям, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает издание Bangkok Post, глава правительства подчеркнул, что Таиланд считает данные районы частью своей территории и не готов идти на уступки.

"Мы установили суверенитет в районах, которые считаем принадлежащими Таиланду. Отказ от этих позиций невозможен. Переговорный процесс должен учитывать текущие реалии, а не лишать Таиланд достигнутых преимуществ", — отметил Чанвиракун.

По словам премьера, таиландские вооружённые силы уже выполнили поставленные задачи, связанные с урегулированием территориальных вопросов.

В то же время Бангкок выразил готовность рассмотреть 72-часовое прекращение огня. Власти Таиланда также допускают возможность освобождения 18 камбоджийских военнослужащих, находящихся в плену с лета, в случае достижения соответствующих договорённостей.