Таиланд отменяет 60-дневный безвиз: что изменится для туристов из Казахстана

Правительство Таиланда приняло решение отменить программу 60-дневного безвизового пребывания для иностранных туристов, которая действовала с июля 2024 года. Теперь правила въезда для большинства стран вернутся к прежнему режиму, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Bangkok Post.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Сурасака Пханчароенворакула, власти обеспокоены тем, что длительный безвизовый режим начал использоваться не только для туризма. Речь идет о случаях, когда иностранцы фактически проживали в стране, занимались бизнесом или были вовлечены в незаконную деятельность.

Когда вступят изменения

Генеральный директор департамента консульских дел МИД Таиланда Мункорн Пратумкаев сообщил, что новые правила вступят в силу через 15 дней после официальной публикации в Royal Gazette.

При этом туристы, которые уже находятся в Таиланде или въедут в страну до даты вступления изменений, смогут оставаться до окончания разрешенного срока пребывания по текущим условиям.

Что изменится для казахстанцев

После отмены 60-дневного режима Казахстан останется в списке стран с 30-дневным безвизовым въездом на основании двустороннего соглашения.

Таким образом, граждане Казахстана по-прежнему смогут посещать Таиланд без визы, однако максимальный срок пребывания сократится с 60 до 30 дней.

В список стран с 30-дневным безвизом также входят Россия, Китай, Вьетнам, Лаос, Монголия, Гонконг и Макао.

Почему Таиланд меняет визовую политику

Власти Таиланда заявляют, что пересмотр визового режима связан сразу с несколькими факторами:

вопросами безопасности;

принципом взаимности между странами;

борьбой с нелегальной занятостью иностранцев;

путаницей из-за большого количества визовых категорий.

МИД Таиланда также намерен пересмотреть всю систему виз, включая туристические и долгосрочные категории, чтобы сократить количество дублирующих программ.

Турпоток снижается

По данным тайских властей, с начала 2026 года страну посетили около 12,9 млн иностранных туристов – это на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году Таиланд принял около 33 млн туристов, однако власти прогнозируют дальнейшее снижение потока – до 32 млн человек в 2026 году.