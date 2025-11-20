Таиланд ввел новые ограничения на выдачу виз иностранцам, передает BAQ.KZ со ссылкой на БелТА.

Новые меры направлены на предотвращение длительного незаконного пребывания и пресечение возможной преступной деятельности, при этом обычные туристы с подтвержденными планами поездок изменений почти не заметят.

Теперь туристы могут продлить визу только дважды: первое продление - 30 дней, второе - 7 дней. Общий срок пребывания для граждан 93 стран сокращен с 120 до 97 дней. Практика выезда и повторного въезда для "обновления" визы также ограничена - въезд и выезд в один день запрещены, а более двух таких попыток в год могут привести к отказу во въезде.

Особое внимание уделяется иностранцам, часто использующим безвизовый режим, подозреваемым в нелегальной работе, киберпреступлениях, торговле людьми и других нарушениях закона. Лица с историей депортации или связью с мошенническими схемами рискуют запретом на повторный въезд.

Меры направлены на усиление контроля границ, регулирование иностранного присутствия и предотвращение злоупотреблений. Нарушители визовых правил будут подвергаться строгим санкциям, включая депортацию и запрет на въезд.