Причины гибели нескольких чаек, обнаруженных на острове Шалыга 20 июля, не связаны с особо опасными заболеваниями, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в Национальном референтном центре по ветеринарии, куда были направлены образцы для анализа.

По итогам лабораторных исследований, зафиксированных в протоколе испытаний от 22 июля, в организмах птиц не обнаружено признаков инфекций, представляющих эпизоотическую угрозу. Специалисты подчеркнули, что ситуация не несёт риска для дикой природы и населения.

Останки погибших птиц были утилизированы 23 июля силами сотрудников природного резервата при участии уполномоченных органов. Ветеринарные меры приняты в соответствии с санитарными нормами.

Мониторинг состояния дикой орнитофауны на острове Шалыга продолжается.