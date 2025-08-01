Таинственная гибель чаек в Атырауской области не вызвана инфекцией
Лаборатория дала ответ.
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Причины гибели нескольких чаек, обнаруженных на острове Шалыга 20 июля, не связаны с особо опасными заболеваниями, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Национальном референтном центре по ветеринарии, куда были направлены образцы для анализа.
По итогам лабораторных исследований, зафиксированных в протоколе испытаний от 22 июля, в организмах птиц не обнаружено признаков инфекций, представляющих эпизоотическую угрозу. Специалисты подчеркнули, что ситуация не несёт риска для дикой природы и населения.
Останки погибших птиц были утилизированы 23 июля силами сотрудников природного резервата при участии уполномоченных органов. Ветеринарные меры приняты в соответствии с санитарными нормами.
Мониторинг состояния дикой орнитофауны на острове Шалыга продолжается.
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