  • Главная
  • Новости
  • Таинственная сумка со дна озера: что обнаружил рыбак в Алматы

Таинственная сумка со дна озера: что обнаружил рыбак в Алматы

15 Сентября 2026, 10:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео 15 Сентября 2026, 10:35
15 Сентября 2026, 10:35
72
Фото: кадр из видео

Необычная находка произошла на городском озере «Маяк» в Турксибском районе Алматы.  Рыбак, закинув удочку, вместо рыбы вытащил из воды сумку с патронами.

По информации Департамента полиции города, около 17:30 на пульт «102» поступил вызов от мужчины, который рыбачил на озере. В какой-то момент он почувствовал, что крючок зацепился за тяжелый предмет.

Рыбак вытянул леску и обнаружил в воде сумку. Внутри находились патроны.

На место незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-следственной группы Управления полиции Турксибского района Алматы. Обнаруженные боеприпасы изъяли.

По факту назначена баллистическая экспертиза. Специалистам предстоит установить происхождение и принадлежность найденных патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Самое читаемое

Наверх