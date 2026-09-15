Таинственная сумка со дна озера: что обнаружил рыбак в Алматы
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Необычная находка произошла на городском озере «Маяк» в Турксибском районе Алматы. Рыбак, закинув удочку, вместо рыбы вытащил из воды сумку с патронами.
По информации Департамента полиции города, около 17:30 на пульт «102» поступил вызов от мужчины, который рыбачил на озере. В какой-то момент он почувствовал, что крючок зацепился за тяжелый предмет.
Рыбак вытянул леску и обнаружил в воде сумку. Внутри находились патроны.
На место незамедлительно прибыли сотрудники оперативно-следственной группы Управления полиции Турксибского района Алматы. Обнаруженные боеприпасы изъяли.
По факту назначена баллистическая экспертиза. Специалистам предстоит установить происхождение и принадлежность найденных патронов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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